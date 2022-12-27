اتفرج - انت الان تتابع خبر هيا مرعشلي تثير ضجة كبيرة بسبب رقصها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت الممثلة السورية هيا مرعشلي ضجة واسعة بعد نشرها لمقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيه برفقة احدى صديقاتها حيث رقصتا توديعا لعام 2022 حسبما قالت، واثار الفيديو جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



في التفاصيل، بدت هيا وصديقتها في الفيديو، وهما ترقصان رقصة وصفها الجمهور بـ "الجريئة"، حيث ظهرت هيا بفستان قصير ورقصت بجرأة كالاجنبيات على أنغام الأغنية العالمية الشهيرة ”Beggin“:.



وارفقت هيا الفيديو بتعليق كتبت فيه: "عام 2022 رقصنا عليكي، ما بعد الحفلة".

وفور نشر الفيديو، انهالت التعليقات عليه، حيث عبر بعض المتابعين عن اعجابهم برقص هيا وعفويتها، في حين هاجمها البعض الآخر، معتبرين انها تتعمد اثارة الجدل.



وجاء في بعض التعليقات: " العرب نسيو انفسهم انهم عرب"، و "هيي نفسا يلي قالت ماضل عمل متل الخلق وكل المسلسلات صارت هابطة"، و"راح تصير من جماعة الالوان".