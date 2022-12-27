اتفرج- انت الان تتابع خبر رسالة من تركي أل الشيخ لنجوى كرم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علّق رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ على مقطعاً مصوراً نشرته الفنانة اللبنانية نجوى كرحم وذلك عبر حسابه على تويتر.



وكانت نجوى قد ظهرت في فيديو نشره تركي آل الشيخ، وهي تغني جزء من أغنية الفنان الراحل طلال مداح "مقادير"، وقالت: "أبو ناصر، نحنا معك، مع الطرب الأصيل والفن اللي بيبقي عبر أجيال، نحنا اليوم مع الأستاذ طلال مداح، اللي في وجدان كل الشعوب العربية، واللبنانية."



من جهته، كتب تركي تعليقا قال فيه:" أهلا وسهلا"، اذ كان تركي آل الشيخ، قد وجه دعوة لمن يرغب من الفنانين للمشاركة في حفل لتكريم الفنان الراحل طلال مداح.