اتفرج- انت الان تتابع خبر الخلافات تعود مجدداً بين شاكيرا و بيكيه و السبب .. والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عادت الخلافات بين النجمة الكولومبية من اصل لبناني شاكيرا وحبيبها السابق لاعب كرة القدم الأسباني جيرارد بيكيه وذلك بسبب ابنيهما.



وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إن بيكيه يعاني من مشاكل مع شاكيرا حول مكان إمضاء أطفالهما لفترة الأعياد.



وأشارت إلى أن اللاعب الإسباني يريد أن يمضي السابع من يناير القادم برفقة الأبناء الثلاثة، لكن شاكيرا تعارض ذلك بسبب العودة للدراسة في ذلك التاريخ.



لكن ما تؤكده وسائل الإعلام أن المدارس في ميامي بالولايات المتحدة والتي ينتسب لها الأطفال لن تعود للدراسة قبل التاسع من يناير.

