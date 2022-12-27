اتفرج- انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تُحرج معجبة في لبنان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رفضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من التقاط الصور مع معجبة التقت بها خلال تواجدها في احد المولات في بيروت .



وفي التفاصيل، فقد تداول المتابعون مقطع فيديو ظهرت فيه شيرين وهي تسير داخل احد المحال التجارية برفقة زوجها الفنان حسام حبيب وابنتها الصغرى، إذ اقتربت منها المعجبة طالبة التقاط صورة، لتفاجئها شيرين بالقول:"معلش مش جاهزة للتصوير اعذريني".

وفي وقت سابق كانت شيرين عبد الوهاب قد ظهرت في فيديو مصور من إحدى المطاعم في بيروت وهي ترقص رفقة زوجها حسام حبيب .