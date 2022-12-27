اتفرج- انت الان تتابع خبر بروب النوم .. اتفرج نسرين طافش تقوم بمداعبة هذا الشئ في منزلها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها داخل منزلها وتجلس على ألأريكة معها قطها، مرتدية روب نوم شتوي من اللون البينك بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة.

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا شريف شرقاوي.