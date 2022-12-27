اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده دوبت الرجالة بالقميص البينك الجرئ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية للمشاركة في حدث ما مرتدية جاكت وبنطلون من من اللون الرمادي وقميص من اللون البينك بطريقة أثارت إعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، وترك شعرها على ظهرها.

وعلقت على الفيديو قائلة : من زيارتي لبوليفارد وورلد #الرياض انبسطت فيه كنت زي الطفلة والله و دخلنا كل البلاد و كان يوم حلو اوي اي لايك ات.