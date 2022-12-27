اتفرج- انت الان تتابع خبر موعد حفل مصطفى قمر في رأس السنة.. كشف كل تفاصيله على انستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان مصطفى قمر بنشر كل التفاصيل الخاصة بحفلة الجديدة ليلة رأس السنة، وهي التي ينتظرها عدد كبير من محبيه بشكل مستمر، وهي سوف تقام في فرعي الكافية الخاص به.

آخر أغنية قدمها مصطفى قمر

وكتب الفنان مصطفى قمر من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلاً “إن شاء الله هيكون معانا 4 حفلات فى رأس السنة، وهتكون معانا شذى هتكون فى “كلاسيك روك” التجمع وهيغنى قبلها سيف، وأنا هكون معاكوا فى حفلة Cairo jazz، وبعدها هتطلع على “كلاسيك روك الشيخ زايد برضو مع شذى، أنا نفسي اتلغبطت كل سنة وانتم طيبيين”.

وقام الفنان مصطفى قمر بطرح أحدث أغنية له مع محمد نور وهي تحمل أسم “شوفتوا القمر” من خلال القناة الرسمية التي تخصه على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وكلمات الأغنية تقوم “شوفتوا القمر.. شوفتوا القمر والحلاوة .. شوفتوا الجمال شوفتوا نظرة عينيه .. شوفتوا الدلع والشقاوة”.