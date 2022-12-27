اتفرج- انت الان تتابع خبر سهرة ليلة رأس السنة على قناة الحياة.. استعدوا أبرزها هدى من ضيوف عمرو الليثي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن العام الميلادي الجديد ساعات قليلة ولذلك بدأ الجميع يبحثون عن سهرة ليلة رأس السنة على قناة الحياة، وسوف يلتقي الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مع مجموعة من النجوم لأول مرة، ويحضرها عدد كبير من المشاهدين والمتابعين ومنها برنامج واحد من الناس.

العازف مارين في سهرة ليلة رأس السنة

وتظهر المطربة هدى كضيفة في احتفالية رأس السنة وتغني الكثير من الأغاني الخاصة بها، ومن أهمها بين نارين واندهلي حد كبير أكلمه، وأغنية بيقولولي توبي وهي للفنانة الراحلة صباح، وتتحدث عن الكثير من الاسرار والكواليس ومن أهمها أن أغنية بين نارين رفضها المنتج ولكنها حققت أعلى نجاح في وقتها.

وسوف يظهر مارين العازف الشهير على الطبلة، وأن موهبته حققت الكثير من المشاهدات على السوشيال ميديا، ويعزف على الطبلة الكثير من الأغاني ومنها “تعالي أدلعك”، و”إيه اليوم الحلو ده” وغيرها، والكثير من الفقرات الأخرى مثل الساحر عزام واللقطات السريعة له مع الجمهور وهو يلعب مهم الكثير من الألعاب المميزة والخدع البصرية وغيرها.