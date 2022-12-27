نقيب الموسيقيين يحذر نجل شعبان عبد الرحيم.. لهذا السبب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 11:33 صباحاً - أصدر نقيب الموسيقيين مصطفى كامل تحذيراً لنجل شعبان عبد الرحيم "كفي وتوقف فوراً عما تفعله من لهو وإسفاف وتصدير محتوي ردئ المضمون ولا يرقي حتي أن يكون نوعاً من الفكاهه".

وكشف مصطفي كامل أنه تشاور مع أعضاء مجلس الإدارة حول ضرورة استدعاء نجل شعبان عبد الرحيم لتحذيره بالكف عما يفعله علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف مصطفى كامل لابد من التوقف من هذه الاعمال بداية من حكاياته مع الرجل المطرود من محل الكشري مروراً بما يبثه من ڤيديوهات تحتوي على مشاجرات ثم مصالحات علي المقاهي والمطاعم ومقابلات مع الأشخاص بالشارع .

واكد مصطفى كامل أن نجل شعبان يعمل على إيهام المجتمع بصناعة محتوي غنائي مع أشخاص لم ولن يحملوا تصريح النقابه حالياً او مستقبلاً والڤيديوهات في مجملها محاولات مسفه وسطحيه و سيتم تصديرها إلي الرأي العام وكأنها نوعاً من أنواع الفنون والغناء .