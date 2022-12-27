بافيديو.. ليلى اسكندر تثير الشكوك بعودتها ليعقوب الفرحان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - أعادت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر الشكوك بشأن رجوعها إلى زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، بعد نشرها مقطع فيديو قصيرا وهي تحتفل بـ"عيد الميلاد" برفقته.

ووثقت "اسكندر" عبر حسابها في "سناب شات"، جانبا من احتفالها بأجواء "عيد الميلاد"، لتنشر كذلك مقطعا برفقة يعقوب الفرحان وقد ارتديا معا قبعات "الميلاد"، إضافة إلى تهنئة أرفقتها بهذه المناسبة.

وجاء في التهنئة، التي كتبتها باللغة الإنجليزية: "عيد ميلاد للجميع في كل مكان"، مقدمة شكرها لوالدها لمساعدتها في الاستعداد للاحتفال، ومؤكدة حبها له.

وراج نبأ انفصال الثنائي منذ عام 2019، دون أن يكون هناك إعلان رسمي من قبل الطرفين، إذ شهدت علاقتهما منذ ذلك الحين توترات مستمرة.

يأتي ذلك في حين سبق أن أكدت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر في رد على متابعة أنها أصبحت "من دون زوج"، دون أن توضح إن كان قد وقع الطلاق.

وظهرت لاحقا في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، حيث وجهت الشتائم ليعقوب الفرحان، الذي ظل صامتا منذ تداول أنباء انفصاله عن "اسكندر"، مكتفيا بالتعليق أنه "يعيش حياته دون اكتراث بأحد".

وما لبث أن عاود الثنائي الظهور معا، لتؤكد ليلى اسكندر كذلك في تعليق لأحد متابعيها عن رجوعها ليعقوب الفرحان، مضيفة أنها "ستنشر التفاصيل لاحقا بشأن ذلك"، لكنها لم تفعل.

وعاودت الفنانة اللبنانية بمناسبة "عيد الميلاد" التأكيد في ما يبدو على عودتها ليعقوب الفرحان، مكتفية فقط بنشر مقطع قصير لهما وهما يحتفلان معا، دون أي تعليق بشأن علاقتهما.

يذكر أن ليلى اسكندر ويعقوب الفرحان تزوجا سراً عام 2013 ثم أعلنا الخبر في عام 2015.