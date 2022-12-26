حلم قديم يتحقق.. أشرف زكي: نفتتح غدا دار مسنين القوى الناعمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 11:29 مساءً - كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل افتتاح دار مسنين للقوى الناعمة ومكتب الشهر العقاري للفنانين.



وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" سيتم افتتاح دار مسنين القوى الناعمة غدا بمدينة السادس من أكتوبر".

وأضاف اشرف زكي:" هذه الدار كانت بمثابة حلم قديم سوف يتحقق بالفعل"، مضيفا:" تجمع كبير من فناني مصر غدا احتلافا بافتتاح دار مسنين القوى الناعمة ".

وأكمل اشرف زكي:" وزير العدل وافق على افتتاح مكتب شهر عقاري للفنانين بنادي النقابة بالجيزة وتم افتتاحه بالفعل ".