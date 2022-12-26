صلاح عبد الله: زيادة إعلانات التبرع عاد بالسلب على تبرعات مستشفى 57357

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 10:31 مساءً - أكد الفنان صلاح عبد الله، أن زيادة إعلانات التبرع في التلفزيون عاد بالسلب على تبرعات مستشفى 57357، ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام كان لها تأثيرات سلبية في أزمة المستشفى، موضحا أن هناك حالة من اللغط واللخبطة لدى المواطنين بسبب كثرة الاعلانات.

وأوضح الفنان صلاح عبد الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن السوشيال ميديا لها تأثيرات ولكن التأثيرات السلبية خطيرة على مستقبل المستشفى، قائلا: "السوشيال ميديا بتشتغل بالهري والهبد في هذه الأزمة".

وتابع: "زيادة إعلانات التبرع في التلفزيون عاد بالسلب على تبرعات مستشفى 57357، وأنا أؤيد وأدعم حملة حديث القاهرة لجمع تبرعات لانقاذ مستشفى 57357".