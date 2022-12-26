اتفرج- انت الان تتابع خبر هجوم حاد على كاظم الساهر من قبل الصحفيين والإعلاميين والجمهور العراقي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر، لهجوم كاسح من قبل الصحفيين والإعلاميين والجمهور العراقي، متهمين اياه بالتخلي عن العراق، والتغني به من الخارج فقط، وذلك بسبب اعتذاره عن المشاركة في حفل افتتاح خليجي 25 في البصرة.

وكان وزير الشباب والرياضة العراقي السابق، عدنان درجال، قد وجه قبل أكثر من عام ونصف، دعوة رسمية إلى كاظم الساهر للمشاركة في فعاليات افتتاح خليجي 25 في البصرة، الذي سينطلق في السادس من الشهر المقبل.

واستهجن الكثير من العراقيين إصرار الساهر على عدم مشاركة أبناء بلده وأشقائهم الخليجيين في فعاليات افتتاح خليجي 25، معتبرين، انه لا يوجد أي مبرر لهذا التصرف، إلا الابتعاد عن بلده الذي كان من المفروض أن يتغنى به من داخله لا من الخارج.

ومن بين المنتقدين للفنان، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، حسين البهادلي، الذي عاتب عبر صفحته في فيسبوك، سفير الأغنيتين العراقية والعربية كاظم الساهر، بسبب تخليه عن العراق في الوقت الذي كانوا يحتاجون له فيه، وقال: "ليكون وجودك رسالة للجميع بأن العراق قادر على احتضان أشقائه".

وأضاف البهادلي، ان الجميع كان يمني النفس بأن يكون كاظم الساهر، حاضراً في وطنه، ووسط محبيه وعشاقه، ليكون حضوره أفضل رسالة يصدرها العراق من خلاله ومن خلال تنظيم بطولة الخليج.

وأرفق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم مع منشوره، نسخة من الدعوة الرسمية التي وجهها درجال إلى كاظم الساهر لحضور فعاليات افتتاح خليجي 25 في البصرة.