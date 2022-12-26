اتفرج- انت الان تتابع خبر عودة حلا شيحة للفن مع هذا الشرط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الفنان أشرف زكي، خلال حواره لبرنامج “حبر سري”: عن موقف نقابة المهن التمثيلية، في حال طلبت الفنانة المعتزلة حلا شيحة العودة للتمثيل.

وأكد زكي، أن القرار عندها سيكون لكبار النجوم، لافتاً إلى أنه تسرع سابقا عندما قام برفض إعطاء تصريح التمثيل لحلا شيحة، اذا تراجعت عن قرار الاعتزال، الا انه لن يتمكن من منحها التصريح بقرار منفرد منه، وسيستشير أهل الفن.

يذكر ان نقيب الممثلين، قد اعلن في وقت سابق خلال مداخلة مع عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، عن شطب عضوية حلا شيحة من النقابة، بعد اعتزالها الفن لأكثر من 11 عاماً، ثم تقرر استبعادها نهائياً من سجلات النقابة، عقب تصريحاتها الأخيرة.

وقال أشرف زكي حينها: "لا عودة للناس دي تانى.. ولا مكان لها في النقابة..واحنا غلطنا لما قبلنا عودتها..".

وكانت هذه القرارات المشدد، بعد أزمة حلا شيحة مع الفنان تامر حسني، بسبب ظهورها بفيديو كليب من فيلمهما المشترك عقب اعتزالها وارتداء الحجاب، ووصفت تصريحاتها حينها بتشويه الفن والإبداع والعودة إلى الظلامية.