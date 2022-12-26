اتفرج- انت الان تتابع خبر تصريحات فنانة التسعينيات حنان مع عمرو الليثي.. لماذا اعتزلت الفن؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كنت مطربة التسعينيات حنان، ضيفة لبرنامج ” واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة الحياة، وقدمت العديد من التصريحات، كان من أهمها أسباب تقديم أعتزالها، وسفرها إلى ألمانيا و محاولة الكثير إقناعها بالرجوع عن قرار الاعتزال.

تصريحات الفنانة حنان روت الفنانة حنان خلال استضافتها في برنامَج واحد من الناس العديد من التصريحات ومنها: قالت حنان والدتي صوتها حلو جدا وكانت بتشجعني وأنا صغيرة، عمار الشريعي كان أب، ولما قابلته طلب مني أغني لأم كلثوم، وأضافت أتجوزت وأنا عندي 18 سنة، وسبت فرقة الأصدقاء بسبب حملي وجوازي.

اعتزال المطربة حنان الغناء

اعتزال الفنانة حنان

قالت حنان “أنا بعد الاعتزال قعدت 7 سنين بعيط بس، لأني مش قادرة أرجع ومش قادرة استمر في اللي أنا فيه، وأضافت الاعتزال هو أحسن قرار أخدته في حياتي، لما ولادي “هشام وأميرة” نجحوا في حياتهم حسيت إن أنا كنت صح”.

هروب المطربة حنان إلى ألمانيا

وردت الفنانة على السؤال الموجه لها، بهل حاول أحد إقناعك بالتراجع عن الاعتزال؟ ، قائلة” ناس كتير حاولوا يرجعوني ومن كتر ضعفي هربت لألمانيا، انفصلت أنا ووالد بنتي أميرة وكان ده أقسى وقت في حياتي”.

وأشارت الفنانة حنان قائلة “أنا دخلت في سكة التدين بس كنت داخلة في سكة غامقة جدا، وأخويا أنقذني وقالي ما تمشيش وراء شخص، وأوضحت ناس طلبوا مني أغني بالألماني بس موافقتش، وقلت الأولى إني أرجع أغني في بلدي”