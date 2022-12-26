اتفرج- انت الان تتابع خبر حفل رأس السنة بالرياض ليلة تريو العربية .. استمتع بكوكبة من النجوم بـ17 ألف جنيه بس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يشهد مسرح محمد عبده في العاصمة السعودية الرياض حفلاً ضخماً ليلة رأس السنة يوم الأحد القادم الموافق 31 ديسمبر 2022 وهو حفل رأس السنة بالرياض ليلة تريو العربية، وذلك حسبما أعلنت الهيئة العامة للترفيه.وكشفت الهيئة العامة للترفيه التي يترأسها المستشار تركي آل الشيخ، عن تفاصيل هذه الحفل الغنائي الضخمي، لاسيما وأنه سوف يضم عدد كبير من المطربين بكافة أنحاء الوطن العربي بالكامل والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي :

تمام الساعة السادسة مساء، ويمتد حتى الساعات الأولى من صباح العام الجديد.

مطربي حفل رأس السنة بالرياض ليلة تريو العربية:

صابر الرباعي، عاصي الحلاني، وائل كفوري، وليد توفيق، بهاء سلطان، نانسي عجرم، إليسا، أصالة، نجوى كرم، أنغام، ولطيفة، ونوال الزغبي.

ثمن تذكرة حفل رأس السنة بالرياض ليلة تريو العربية:

17 ألف جنيه.

الممنوعين من حضور الحفل :

1- من هم أقل 12 عاما.

2- من لديهم الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر، أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.