اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصور .. نكشف التفاصيل الكاملة لمقتل الفنانة تونشا شارما : هذا المشهور هو السبب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت السلطات الهندية أمس الأحد، قراراً هاماً ضد الممثل شيزان (شيجان) خان، وفي واقعة وفاة الفنانة الشابة تونشا شارما، التي عثر على جثتها في موقع تصوير مسلسل تلفزيوني مساء السبت الماضي.وأعلنت السلطات الهندية عن حجز شيجان 4 أيام على ذمة التحقيق في البلاغ الذي تقدمت به والدة تونشا شارما باتهامه في المتسبب في البالغة من العمر 21 عامًا.

وأوضحت والدة تونشا شارما أن شيجان انفصل عن ابنتها على الرغم من وعدها بالزواج منها وأن ابنتها دخلت في حالة حزين شديدة ودفعها إلى الانتحار، وذلك على الرغم أن قوات الشرطة والبحث الجنائي لم تعثر على مذكرة انتحار منذ وقوع هذه الحادثة حتي الآن.