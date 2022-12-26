اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. جورجينا عملت مفاجأة غير متوقعةلـ”كرستيانو رونالدو” بالأحمر الناري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت جورجينا رودريجيز صديقة وحبيبة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق ونجم منتخب البرتغال، فيديو جديد لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت جورجينا رودريجيز في الفيديو هي تحتفل بالكريسماس مرتديه فستان من اللون الأحمر الناري المكشوف من منطقة الصدر والقصير وأحضرت هدية إلي كرستيانو رونالدو والتي كانت عباره عن سيارة فارهة قابلة للتحويل من العلامة البريطانية الشهيرة رولز رويس ” Rolls-Royce”.

وعلقت صديقة نجم منتخب البرتغال ومانشستر يونايتد السابق على الفيديو قائلة ليلة عيد الميلاد السحرية أحبك يا رفاق Gracias Santaaaa .