اتفرج- انت الان تتابع خبر دومينيك حوراني بتصريحات فاضحة حول ما يفعله الرجال في السرير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل تصريحات صادمة وجريئة للفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، خلال حلولها ضيفة على برنامج "قعدة ستات"، الإعلامية مروة ناجي.

اذ أجابت دومينيك عن سؤال طُرح عليها من قبل المذيعة، حول رأيها بدراسة نمساوية تقول ان الرجل يزداد غباء عندما ينام إلى جانب المرأة، وقالت: "مفيش راجل يستاهل ينام جنب مني ومش هسمحله اصلا".

وأكدت الفنانة اللبنانية، ان المفروض ينام الرجل وزوجته في أسرّة متباعدة، او كل في غرف مختلفة، حتى لا يشعرون بالملل من بعضهما، لأن نومهما بنفس السرير لا يعني ان علاقتهما جيدة.

وأردفت دومينيك، ان نوم الرجل بجانب المرأة مزعج، لأنها تضطر سماع شخيره وكلامه أثناء النوم، وهذا امر مزعج جدا، وخاصة انه يبقى بجانبها في النهار أيضا، اما اذا احتاجت منه شيئا في الليل ترسل له رسالة على الهاتف.

لاقت تصريحات دومينيك جدلا واسعا بين المتابعين الذين استنكروا كلامها، لأن تقارب الزوجين يجعل علاقتهما اقوى، بينما أكد البعض على صحة ما قالته، لأن الملل يطغي على العلاقات الزوجية، ويجب تجديد هذه العلاقة.

وهذه ليست المرة الاولى التي تتصدر فيها دومينيك حوراني حديث مواقع التواصل، اذ كانت قد صرحت في وقت سابق، ان زوجها لم يعد يغير عليها، وبات يطلب منها أن تلبس القصير وتكشف عن زوجها كالنساء الأوروبيات.