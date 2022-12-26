نستعرض تفاصيل سر عداء نادية الجندي ونبيلة عبيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - يعلن الماكيير العالمي محمد عشوب عن تفاصيل مشواره الفني الطويل، والذي تمكن من خلاله من حفر اسمه بحروف من نور في عالم المكياج السينمائي، وعلاقته بأهل الفن والسياسة.

وكشف محمد عشوب عن سر العداء الذي نشب بين نادية الجندي ونبيلة عبيد طيلة السنوات الماضية قبل أن يحدث الصلحُ بينهما خلال الفترة الماضية.

وأكد الماكيير محمد عشوب أن الفنانة نادية الجندي اعتقدت أن الفنانة نبيلة عبيد وراء رفع ومنع فيلمها خمسة باب من دور العرض السينمائي بعد أيام من عرضه.

وتابع الماكيير محمد عشوب أن بعد عرض الفيلم ورفعه علمت أن الفنانة نادية الجندي تعيش حالة نفسية سيئة وقررت أن أتصل بها وأقترح أن أعزمها علي السفر إلى اليونان لتخرج من تلك الحالة النفسية الصعبة، حيث كان يمكث هناك لارتباطه بتصوير مسلسل تليفزيوني، وبالفعل حضرت وقام بإخراجها من تلك الحالة، إلا أنها كشفت له أن بعض الأشخاص الذي وصفتهم بأهل الشر، أقنعوها أن نبيلة عبيد وراء منع فيلمها بسبب علاقاتها الجيدة بالوزراء آنذاك مستخدمة تعبير “دبحوني يا عشوب” .

واستكمل محمد عشوب قائلا : من المستحيل أن تكون نبيلة عبيد وراء من عرض الفيلم فهي أكبر من هذا الكلام، والصراع الفني بينها وبين نادية الجندي كان لصالح المُشاهد.

وصرحت نادية الجندي في أكثر من لقاء تليفزيوني أن هناك شخصية وراء منع عرض فيلمها خمسة باب إلا أنها لم تُصرح بالاسم بشكل صريح.