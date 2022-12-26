اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج شيرين ترقص بملهى ليلي بحالة سكر والجمهور غاضب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، جدلا كبيرا في آخر ظهور لها برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وابنتها الصغرى هنا، وشخص آخر، في احدى الملاهي الليلية في لبنان.

وظهرت شيرين في مقطع فيديو تم تداوله بشكل موسع، وهي ترقص في الملهى بطريقة غريبة، وكأنها ليست بوعيها، بحسب رأي البعض.

تعرضت شيرين للكثير من الإنتقادات من قبل بعض المتابعين، الذين استنكروا رقصها بملهى ليلي وهي في حالة سكر امام ابنتها الصغيرة، وبرفقة حسام الذي شغلت قضيتهم الرأي العام، بعد ان انفصلت عنه وقاضته بتهمة النصب.

يذكر ان شيرين قد تعرضت خلال الفترة السابقة لعدة أزمات، أبرزها طلاقها من حسام حبيب، والمشاكل التي تبعت هذا الأمر، بالإضافة إلى دخولها إلى مستشفى العلاج من الإدمان على المخدرات، واتهام طليقها بالتآمر عليها واجبارها على التعاطي، الا انها صدمت الجميع بعد خروجها من المستشفى، وإعلان عقد قرانها على حسام حبيب مرة أخرى، ونشر الصور عبر مواقع التواصل