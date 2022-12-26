اتفرج- انت الان تتابع خبر قرار من محكمة مصرية بشان محمد رمضان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت محكمة مصرية أمس الأحد عن قراره بعدم قبول دعوى تطالب بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان المصري محمد رمضان في الصحف والمواقع الإخبارية، وكذلك عدم ظهوره في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.



وكانت الدعوى قد جاءت والتي تنص أن "الفنان المصري محمد رمضان تعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على بقية الأموال التي يدعي أنها في منزله، والتي تمثّل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو".



وأُقيمت الدعوى قضائية، التي طالبت بمنع الفنان محمد رمضان، من الظهور في الإعلام، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واختصمت أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، والفنان رمضان.



وأشارت إلى أن أعمال رمضان الفنية تُرسخ لخلق جيل مُشوّه أخلاقيًا، وأن النقابة تعكس القيم التي تربى عليها المصريون.



ولفتت إلى أنه "في الفترة الأخيرة، ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسها محمد رمضان، تؤدي أدوارًا فنية تحرّض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة".وبينت أن تلك الأعمال "تؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليًا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله السلاح، وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية".



وأفادت "بانتشار مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه"، معتبرة أن "أعمال محمد رمضان الفنية؛ افتقدت إلى أبسط المعايير المهنية والفنية، لتقديمها مثالا مُشوها وسيئا للشباب المصري، وتمثّل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثّل انحدارا للفن المصري".