اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد أزمتها .. احدث ظهور لـستيفاني صليبا - صورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا على متابعينها بصوراً لها وهي تحيي أجواء عيد الميلاد برفقة عائلتها.



وكانت ستيفاني قد نشرت على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مجموعة صور وثقت فيها اجواء سهرة عيد الميلاد التي جمعتها ببعض من افراد عائلتها وهم شقيقتيها مارلين ودونا.



يشار الى انه كانت أطلت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا على صفحتها عبر انستغرام بفيديو جاء بمثابة أول تعليق رسمي من جهتها بعد الأزمة التي واجهتها بتوقيفها على خلفية علاقتها بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتحقيق المالي الذي يتعرض له.



وقد شكرت صليبا كل الأشخاص الذين ساندوها و دعموها في قضيتها من العائلة والأصدقاء والصحافة، مؤكدة أن هناك من رأى الحقيقة مثلما هي وعلى قدر ما تستحق، مشيرة إلى أنها تعرضت للكثير من الظلم، وأن هناك من افترى عليها لمصلحته الخاصة.

