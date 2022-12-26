اتفرج- انت الان تتابع خبر هذا ما قاله ناصيف زيتون عن علاقته بدانييلا رحمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدث الفنان السوري ناصيف زيتون مجددًا عن الأنباء التي تشير لوجود علاقة عاطفية تجمعه بالممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، مؤكدًا أنه يرفض الحديث عن حياته الخاصة.



وأشار زيتون في تصريحه الجديد عبر فضائية لبنانية ، أن يحب أن يتزوج ويستقر ويؤسس عائلة، لكنه لم يحدد الوقت للارتباط بعد، تاركا الأمر للنصيب حسب تعبيره.



وأثناء حديثه عرض برنامج ”بصفتك مين“، صورة تجمع ناصيف بالممثلة دانييلا رحمة، فدخل بحالة من الضحك، معلقا: ”دانييلا مثل القمر، وهي ملكة جمال، وما في قصة بيننا، أنا ما عم بنكر، وأنا عندي قناعة شخصية بأن أي شيء يتعلق بحياتي ما بحب يطلع للعلن إلا بوقته المناسب، أو أن تكون هناك الإرادة الكاملة إني أحكي“.



وأضاف: ”أنا ما رح أنفي ولا رح أؤكد هذه الشائعات“.



وكان الحديث عن علاقة الثنائي قد عادت عند الجمهور في الآونة الأخيرة، وذلك بعد سلسلة منشورات، وصور ومقاطع فيديو توثق تواجد الثنائي في سيدني بأستراليا.



وقال ناصيف في وقت سابق أنه سيعلن أخبار ارتباطه في حال كان هناك أمر جدي، قائلًا: ”عندما يكون هناك أمر يجب أن أعلنه مثل الزواج أو الخطوبة سأقوم بإعلانه أمام من يتكلمون حاليا فليقولوا ما يريدون ولست مضطرا للنفي أو التأكيد“.ومما زاد من تكهنات الجمهور على وجود علاقة تجمع ناصيف ودانييلا، ما صرحت به الأخيرة في أحد اللقاءات عندما سردت تفاصيل كابوس رأته في منامها، فقالت إنها رأت الشخص الذي تحبه يتعرض للأذى في منامها، وبعد استيقاظها اتصلت به وحذرته، لكنه رغم ذلك وقع وتعرض لإصابة.



وربط الجمهور بين هذه القصة وقصة مماثلة كان قد رواها الفنان ناصيف زيتون خلال لقاء سابق، حيث قال إنه خلال سفره مع أحد الأصدقاء تعرض لسقوط قوي عرضه لإصابة في يده، وكاد يسبب له ضررا خطيرا في وجهه.

وعلقت متابعة على إنستغرام بأن بقاء هذه العلاقة سرية هي مقصودة من طرف الثنائي، حتى تبقى الأضواء متجهة عليهما؛ لأنه في حال الإعلان عن هذه العلاقة بشكل رسمي فالتركيز عليهما سيتراجع.



وكتبت المتابعة: ”هم حاليا مرحلة ترتيب أوضاعهم المالية، إذا ارتبطوا علني راح يقل الضوء عليهم والمعجبين يقلون لذلك ماشين بالسر أحسن الهم“.