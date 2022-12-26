القبض على شيجان محمد خان بعد انتحار الممثلة الهندية تونشا شارما

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 02:29 مساءً - ألقت الشرطة الهندية القبض على الفنان شيجان محمد خان بموجب المادة 306 "التحريض على الانتحار" من قانون العقوبات الهندى، بعد وفاة صديقته الممثلة الهندية تونشا شارما.

وحسبما ذكر موقع India Today، فإن تونشا كانت على علاقة مع شيجان خان قبل أن تنفصل عنه، مما دفعها إلى التخلص من حياتها، فى الوقت الذى يشاركها شيجان فى بطولة المسلسل الجديد.

وجدير بالذكر أنه كانت وكالة الأنباء الهندية قد أعلنت السبت الماضي وفاة الفنانة الشابة تونشا شارما، فى موقع تصوير مسلسلها الجديد، انتحارا، وتم نقلها إلى المستشفى، ولكن لم تكتب لها النجاة، وذكرت أن الممثلة الشابة البالغة من العمر 20 عاما، عثر عليها مشنوقة فى غرفة المكياج الخاصة بها، وأن سبب محاولتها الانتحار لا يزال مجهولا، وألقت والدة تونشا باللوم على النجم الشريك لها فى مسلسل "على بابا" شيزان خان، وذلك فى تصريحاتها لوسائل إعلام محلية.

وعندما سئلت والدة شارما عما إذا كانت التقارير عن حملها صحيحة، قالت إن التحقيق لا يزال قيد التنفيذ، وقالت الشرطة الهندية إنها ستحقق فى وفاة تونشا من زاوية القتل والانتحار. خاصة وأنه لم يتم انتشال أى رسالة انتحار من المكان.

وتقوم الشرطة حاليا باستجواب كل من كان حاضراً فى الموقع أثناء الحادثة فيما سيصدر تقرير تشريح الجثة الأحد.

وقالت الشرطة الهندية، إن الممثلة الشابة تونشا شارما توفيت، اليوم السبت الماضى ، فى موقع تصوير مسلسل تلفزيوني، بحسب صحيفة الاتحاد.

ونقلت شارما فى البداية إلى المستشفى، حيث تم بعد ذلك تأكيد وفاتها، وفقاً لوكالة الأنباء الهندية نقلاً عن الشرطة، وأضافت الشرطة أن الشابة، البالغة من العمر 20 عاماً، تخلصت من حياتها أثناء العمل.

ولا يزال التحقيق مستمراً وفقاً لشبكة "إن دى تى في"، كانت شارما تطلق النار بالقرب من مدينة بوليوود فى مومباي.

ظهرت الفتاة فى العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية وأفلام بوليوود قبل ساعات قليلة من خبر وفاتها، نشرت شارما منشورا على حسابها على موقع إنستجرام، وأعرب المعجبون والمتابعون فى تعليقاتهم عن صدمتهم وحزنهم على الممثلة.