مخرج فيلم “الحريفة” يعلن انتهاء التصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - أكد المخرج رؤوف السيد، أنه انتهى من تصوير فيلمه الجديد "الحريفة" الذى يضم مجموعة من الفنانين الشباب أبرزهم: نور خالد النبوي، حيث يضم الفيلم عددًا من الوجوه الجديدة والشابة.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، حيث دخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج تمهيدًا لطرحه في دور العرض الفترة المقبلة.

فيلم "الحريفة" بطولة عدد من الشباب أبرزهم نور خالد النبوي، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، ونور إيهاب، وآخرين، ومن المقرر أن يضم الفيلم مفاجأة وهى تواجد نجم الكرة السابق، والإعلامي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل.

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