اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيديو جديد صادم لـ”شيرين عبد الوهاب” : رقص وأحضان وبوس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام عدد من رواد السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتداول فيديو جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية.وظهرت شيرين عيد الوهاب في مكان ما بصحبة زوجها حسام حبيب مرتدية ملابس كاجول من اللون البينك وتقوم بالرقص وحضن زوجها وتقبيله وسط عدد من الحضور، مما جعل الفيديو الأكثر رواجاً على تويتر في الدقائق الماضية.

وكانت الفنانة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن خروجها من المشفي الذي كان فيه بسبب الإدمان ورجوعها إلي زوجها السابق حسام حبيب.