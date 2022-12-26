بالصور.. شاكيرا تقضى إجازة عيد الميلاد فى صحراء بصحبة أطفالها

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 08:29 صباحاً - نشرت النجمة العالمية شاكيرا، صورة لها من الصحراء بصحبة أطفالها، وكتبت على حسابها بموقع فيس بوك، فى الصحراء فى عيد الميلاد هذا العام، باحثين عن الصفاء وظهرت شاكيرا وهى تحمل طائر جارح على يدها وتضع غطاء للرأس.

ويبدو أن النجمة العالمية الكولومبية شاكيرا تخطت أحزانها بسبب انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسبانى جيرار بيكيه، حيث ظهرت فى صور حديثة وهى تستمتع بوقتها فى البحر أثناء انشغالها بدروس ركوب الأمواج مع مدربها.

وكشفت تقارير صحفية أن شاكيرا تعيش قصة حب جديدة مع شاب يصغرها بـ 21 عاما، وذكرت صحيفة "نيسترو دياريو" أن حياة شاكيرا باتت "أكثر هدوءا" بعد التوترات التى عاشتها، خلال الأشهر الماضية من جراء انفصالها عن بيكيه.

ورجحت أن شاكيرا البالغة من العمر 45 عاما "وجدت الحب من جديد، وهذه المرة مع مدربها فى رياضة ركوب الأمواج"، وقالت: "الشاب الذى لا يتجاوز عمره 24 عاما ظهر معها فى صور عديدة وكانا قريبين جدا من بعضهما البعض".

ولم يستبعد مصدر أن يكون الأمر مجرد "علاقة صداقة قوية" تجمعهما، ومؤخرا توصل بيكيه وشاكيرا إلى اتفاق على حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهما من برشلونة إلى ميامى فى الولايات المتحدة.