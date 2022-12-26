شاهد.. رامز جلال يطرح بوستر جديد لفيلم ”أخي فوق الشجرة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 08:29 صباحاً - كشف النجم رامز جلال عن بوستر دعائي جديد لفيلمه السينمائي "أخي فوق الشجرة" والمقرر طرحه بالسينمات في موسم إجازة منتصف العام 2023.

وظهر رامز جلال على البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة" منفردًا وهو مرتدي زي طباخ مرسوم عليه ثمرة الفراولة، وروج للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق قائلًا: "فيلم أخي فوق الشجرة في اجازة نصف العام وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

وتدور أحداث الفيلم حول علاء وهو شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب عودة شقيقه التوأم بهاء من الخارج والذي لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تمامًا على جميع المستويات، ويعاني علاء "رامز جلال" من أفعال شقيقه بهاء التي تفجر أحداثًا كوميدية في الفيلم.

يجسد الفنان رامز جلال دور شقيقين توأم ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد "أخي فوق الشجرة" والمقرر عرضه في 18 يناير المقبل ضمن ماراثون أفلام موسم رأس السنة الجديدة.

فيلم "أخي فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.