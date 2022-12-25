اتفرج- انت الان تتابع خبر نادية الجندي تكشف عن صدرها وفخذها بوضعيات اغراء وتتصدر الترند والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة المصرية نادية الجندي الترند على مواقع التواصل بسبب ظهورها اللافت والجريء، الذي اطلت به من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة العام الجديد.



وظهرت نادية الجندي بالصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، مكسو بالريش، ومفتوح من منطقة الصدر، وله فتحة جانبية طويلة، كشفت من خلاله عن ساقها، معتمدة وضعيات جريئة وهي منحنية على الدرج.





وكتبت الممثلة المصرية في تعليقها على الصور: "نقفل التريند رقم 12 في سنة 2022 بأحدث جلسة تصوير"، وتمنت عاما سعيدا للجميع.



ومنذ ان نشرت نادية الجندي صورها عبر الإنستغرام، تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير، وتباينت الأراء بين من من تغزل بجمالها وشبابها الدائم، وبين من هاجمها وانتقدها بسبب اطلالتها الجريئة والمكشوفة، والتي لا تليق بعمرها الحقيقي.

وبدورها، دافعت المذيعة المصرية ياسمين عز، خلال إحدى حلقات برنامجها كلام الناس، عن اختيارات نادية، وحريتها في ارتداء ما تريد، مشيدة بجمالها واختيارها الجذاب، مؤكدة ان من حق أي امرأة الإهتمام بنفسها وجمالها مهما كان سنها.