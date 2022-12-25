اتفرج- انت الان تتابع خبر وفاة ممثلة معروفة شنقا بموقع التصوير ومنشورها الأخير يفجّر الصدمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واقعة مأساوية شهدتها سينما بوليوود، بعد العثور على الفنانة الهندية الشابة تونشا شارما، وهي تشنق نفسها داخل موقع تصوير مسلسلها الجديد.

وبحسب وسائل إعلام هندية، تم العثور على تونشا البالغة من العمر 20 عاما، وهي تحاول شنق نفسها، متدلية من أحد الحبال المعلقة بسقف غرفة المكياج بمسلسلها الجديد، وتم اسعافها، ونقلها سريعاً إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، مسببة حزن كبير لدى الجمهور والوسط الفني.

وبعد الحادثة المؤلمة، بدأت تحقيقات الشرطة الهندية للتعرف على سبب انتحار الممثلة الهندية، ما كان قتل عمد أو غير ذلك، وتقول النتائج الأولية، ان غرفة المكياج التي انهت فيها تونشا شارما حياتها، تعود إلى صديقها الممثل شيجان خان، وتم توجيه الاتهام له بدفعها التخلص من حياتها، بعد رفضه إتمام زواجه منها، ودخولها بحالة اكتشاب شديد، بحسب تصريحات والدتها.

وما أثار الجدل، عدم وجود أي رسائل تدل على إقدام الفنانة التخلص من حياتها، في الوقت الذي تقوم بتصوير مسلسلها الجديد والتواجد في موقع التصوير.

كما تداول المتابعون ورواد مواقع التواصل، آخر منشور كتبته تونشا شارما، عبر حسابها في إنستغرام، أثناء تواجدها داخل موقع التصوير، ممسكة سيناريو المسلسل بين يديها بالسيناريو، وأكدت في المنشور على ضرورة عدم التوقف عن الشغف والسعي، ما اعتبر البعض هذه الكلمات تخالف فكرة الإنتحار.