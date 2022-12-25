حقيقة وفاة الفنانة منة شلبي.. خبر هيصدمك!

رياض - احمد صلاح - تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك أنباء عن وفاة الفنانة منة شلبي، وتسبب هذه الخبر في حالة من الصدمة بين رواد السوشيال ميديا، لذلك ازداد البحث عن حقيقة وفاة الفنانة منة فضالي، من أجل الوقوف على الحقيقة.
أزمة منة شلبي
على الفور تم تحويل الفنانة منة شلبي إلى قسم النزهة للتحقيق معها، إلا أنها أنكرت تماما صلتها بهذا الأمر خلال التحقيقات.
وعلى الفور تم تحويلها إلى المحاكمة الجنائية بعد التأكد من كون المضبوطات موادة مخدرة.
حقيقة وفاة الفنانة منة شلبي
ترددت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة منة شلبي، حيث يبحث الجميع عن حقيقة وفاة الفنانة منة شلبي، بعد تحويلها إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامها بحيازة مخدرات داخل حقيبتها الخاصة في مطار القاهرة الدولي.
واكدت مصادر فنية على أن ما يتردد عن وفاة منة شلبي عار تماما من الصحة، وأنها مازالت على قيد الحياة.