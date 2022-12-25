اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة وفاة الفنانة منة شلبي.. خبر هيصدمك! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك أنباء عن وفاة الفنانة منة شلبي، وتسبب هذه الخبر في حالة من الصدمة بين رواد السوشيال ميديا، لذلك ازداد البحث عن حقيقة وفاة الفنانة منة فضالي، من أجل الوقوف على الحقيقة.

ألقت قوات مطار القاهرة القبض على منة شلبي، خلال عودتها من رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عثر بداخل حقيبتها مواد مخدرة وذلك من قبل رجال الجمارك.

على الفور تم تحويل الفنانة منة شلبي إلى قسم النزهة للتحقيق معها، إلا أنها أنكرت تماما صلتها بهذا الأمر خلال التحقيقات.