اتفرج- انت الان تتابع خبر انكشف سر ابتعاد عبلة كامل .. اتفرج أشرف زكي أعلن عن المستخبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انكشف سر ابتعاد الفنانة القديرة عبلة كامل عن الأعمال الدرامية خلال الفترة الماضية وذلك عن طريق عدد من التصريحات التي أدلها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية.وأوضح زكي أن خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج “حبر سري” عبر قناة القاهرة والناس” أن الفنانة عبلة كامل تعيش حالة من الحزن الشديد خلال هذه الأيام نتيجة وفاة صديقة مقربة منها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف نقيب المهن السينمائية أنها قررت الابتعاد عن التمثيل والأضواء في الفترة الحالية وهو قرار شخصي منها، وكنا ناويين نكرمها في مهرجان الدراما اللي فات، وضغطت عليها ولكنها أصرت على الرفض وأبلغتني ” خليها المرة اللي جاي”، فقررت احترام ذلك.