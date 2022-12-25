ماما نويل .. اتفرج بطلة فيلم التجربة الدنماركية تشعل الكريسماس بهذا الظهور

اتفرج- انت الان تتابع خبر ماما نويل .. اتفرج بطلة فيلم التجربة الدنماركية تشعل الكريسماس بهذا الظهوروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت نيكول سابا خلال تواجدها احتفالها بالكريسماس داخل منزلها خلال الساعات القليلة الماضية، مرتدية ملابس فستان أنيق من اللون الأسود، مع وضع قبعة على شعرها ومع عائلتها التي كانت تقوم بالرقص والغناء أما من الناحية الجمالية، فقد استخدمت القليل من أحمر الشفاة والمكياج.

وعلقت الفنانة البنانية التي شاركت في فيلم التجربة الدنماركية مع الفنان عادل إمام على الصور قائلة ماما بابا نويل كانت مشتعلة # عيد الميلاد # عيد الميلاد #nicolesaba