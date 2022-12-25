اتفرج- انت الان تتابع خبر جمالها يهوس.. درة تبعر متابعيها من جديد على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أبهرت الفنانة التونسية درة، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة جديدة ومميزة لها نالت إعجاب الكثير، بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة.حيث نشرت درة من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا بأكمام طويلة ومكشوف من ناحية الكتفين باللون الجنزاري، مجسمًا أبرز رشاقتها، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، وانتعلت حذاءً ذهبيًا بكعب عالِ.

وقد أبدى الكثير من المتابعون إعجابهم بتلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (انتي يا قلبي احلي وجميلة وسكر وعسل وقمر14)، (السينما في كفه ومشاهده عيونك في كفه ثانيه)، (الدلع كله ياقمري).

درة تشترك في حملة التبرع لمستشفى 57357

يُذكر أن الفنانة التونسية درة، حرصت على الاشتراك في حملة التبرع لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، والتي بدأها الفنان عمرو يوسف، ولاقت إقبالًا كبيرًا من قِبل الفنانين.

وقد وجهت درة إلى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة قالت فيها: “برجاء التبرع لمستشفى 57357 و إنقاذ هذه المؤسسة التي طالما أنقذت أطفال بريئة كان هدفهم الحياة، مازال هناك عدد كبير جدا من الأطفال في المستشفى مهددون بالحرمان من حق الحياة بسبب قلة التبرعات و أحتمال غلق هذه المؤسسة التي تعتبر الأمل الوحيد لكل من يتلقى العلاج فيها الآن”.