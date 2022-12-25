اتفرج- انت الان تتابع خبر سعد لمجرد يتحدى حملات رفضه في مصر ويحصل على تصريح حفله بشرم الشيخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تجاهل الفنان المغربي سعد لمجرد، حملات الاعتراضات على حفله في مصر، والتي نظمتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل على تصريح حفله المُقبل في مدينة شرم الشيخ، من نقابة المهن الموسيقية.ومن المقرر أن يُقام حفل الفنان المغربي سعد لمجرد يوم الخميس المُقبل الموافق 29 ديسمبر احتفالًا بليلة رأس السنة، في شرم الشيخ، والذي شهد إقبالًا كبيرًا على حجز المقاعد، ومنها الوفود الأجنبية التي ستحتفل برأس السنة في مصر.

ويُعد هذا الحفل هو الثاني لسعد لمجرد في مصر بنفس العام، حيث أحيا في شهر مايو الماضي حفل زفاف حضره عدد كبير من الفنانين.

نشاط فني لـ سعد لمجرد

يُذكر أن الفترة الحالية تشهد نشاطًا فنيًا كبيرًا للفنان سعد لمجرد، حيث أنه من المقرر أن يحي عدة حفلات في مدن بيروت ودبي والدوحة وإسطنبول، وذلك نهاية شهر ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم الفنان سعد لمجرد خلال الحفل باقة من أغانيه وأشهرها “من أول دقيقة”، “انت معلم”، “الحلق اللي عامل قلق”، وغيرها.