اتفرج- انت الان تتابع خبر أخبار حزينة لمحبي عبلة كامل.. بعيدة عن الفن لهذا السبب (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، أن ابتعاد الفنانة عبلة كامل عن الفن منذ فترة جاء بكامل إرادتها، وبقرار شخصي منها.وأضاف “زكي” خلال تصريحاته في برنامج “حبر سري” المُذاع على قناة “القاهرة والناس” أن الفنانة عبلة كامل عندما تتخذ قرارًا، تذكر معه أسباب أخرى مثل التعب أو الملل، لافتًا إلى أنه في النهاية قرارها الخاص.

وأكد أشرف زكي أن الفنانة عبلة كامل تعيش حالة من الحزن حاليًا، بعد وفاة صديقة مقربة منها من خارج الوسط الفني، موضحًا أنها تتمتع بصحة جيدة، وأنه يتواصل معها بشكل مستمر بحكم صداقتهما، وأنها اعتذرت عن تكريمها في مهرجان الدراما الماضي، وطلبت تأجيل التكريم للدورة القادمة.

أحدث أعمال عبلة كامل

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة عبلة كامل هو مسلسل “سلسال الدم” والذي عُرض عام 2018، وشاركها بطولته رياض الخولي، أحمد سلامة، أحمد بدير، منة فضالي، جيهان قمري، من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

واختفت الفنانة عبلة كامل منذ هذا العمل، ولم تظهر على الشاشة مرة أخرى، وهو ما جعل الكثير يتكهن باعتزالها الفن نهائيًا.