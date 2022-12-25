اتفرج- انت الان تتابع خبر لون شعرك مكبرك.. ليلى أحمد زاهر تواجه انتقادات في إطلالتها الأخيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واجهت الفنانة ليلى أحمد زاهر، انتقادات من الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها الأخيرة والتي لم تنل إعجاب الكثير.حيث نشرت “ليلى” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور جديدة، ظهرت فيها مرتدية بلوفر تركواز وبنطلون فضي، واعتمدت مكياج ثقيل وجرئ.

وقد انتقد بعض المتابعون تلك الإطلالة، فجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: (فعلا لون شعرك مكبرك والميكب اوفر لسنك)، (بحس مستخدمة فيس آب).

بينما أبدى الكثير إعجابهم بالإطلالة، فجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: (احلي واحده في العالم)، (جمالكك مدوخنيي)، (انتي حلوة اوي بجد ماشاء الله عليكي)، (أطعم وأرق وأشيك بنوتة في مصر يا لولي).

أحدث أعمال ليلى أحمد زاهر

وكان أحدث عمل فني قدمته الفنانة ليلى أحمد زاهر هو مسلسل “في بيتنا روبوت 2” والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه.

مسلسل “في بيتنا روبوت 2” بطولة ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، عمرو وهبة، شيماء سيف، سليمان عيد، دنيا ماهر، وهو من تأليف عمرو وهبة، إخراج أسامة عرابي.