أحلام بعد الدايت جننت الجمهور بالبينك المثير .. اتفرج

اتفرج- انت الان تتابع خبرأحلام بعد الدايت جننت الجمهور بالبينك المثير .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة أحلام مجموعة من الصور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت أحلام وهي تروج لبرنامج “سعودي أيدول” مرتدية بلوزة من اللون البينك المكشوفة من منطقة الصدر ونطلون جينز ، مع الظهور بنيو لوك جديد بعد اتباعها نظام غذائي لإنقاص وزنها” دايت”، حيث تفاجئ الكثير من جمهورها بهذا الظهور،فظهرت كفتاة في العشرين من عمرها.

وعلقت على الصور قائلة “التميز هو عنوان التحدي الذي يخوضه المشتركين في برنامج #سعودي_ايدول عمل شاق ومجهود جبار ومسوؤلية كبيرة يجب ان يتحملها المشترك ليستحق ان يكون سعودي ايدول ، ومع وجود هذا الدعم الجبار ، من سيفوز سيكون له الحظ الاكبر #احلام_في_سعودي_آيدول #mbc #ahlam #ahlamalshamsi”