اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل وبالصور .. بطل فليم حرب كرموز يتعرض لحادث سير مروع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان مصطفى منصور، لحادث سير خلال الساعات القليلة الماضية، حيث نشر مجموعة من الصور على حاسبه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.وظهرت صورة سيارة الفنان مصطفى منصور وهي محطمة من الجهة الأمامية نتيجة هذا الحادث الذي لم يكشف أي تفاصيل عنه، غير أنه قام بالتعليق عليه قائلاً” قدر الله وما شاء فعل.

وتفاعل الكثير من الجمهور معه على هذه الصور مثل الف سلامة عليك يا حبيبي ربنا يحفظك ويحميك من كل شر وسوء قدر الله وما شاء فعل المهم انك بخير.

وشارك الفنان المصري في العديد من الأعمال خلال الفترة السابقة والتي كان من بينها فيلم حرب كرموز مع كلا من أمير كرارة وغادة عبد الرازق وفتحي عبد الوهاب.