انت الان تتابع خبر فنانة مصرية تفضح المستور وتكشف ما كان يحدث بحمامات ستار اكاديمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس، كشفت الفنانة المصرية المعتزلة زيزي عادل تفاصيل مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، في 2004.

وأكدت زيزي، التي حصلت على المركز الثالث في ستار أكاديمي، انها لا يمكن أن تعيد هذه التجربة لو عاد بها الزمن، لأن أفكارها تغيرت، وتقربت أكثر من الله، وخاصة ان فكرة البرنامج لا تناسب تقاليد المجتمع، وفيه كاميرات في كل زاوية، حتى الحمامات كان فيها كاميرات، وهذا أمر مزعج.

وأكدت الفنانة المصرية، ان تجربتها في ستار أكاديمي، بداية نجاحها وانطلاقتها، اذ تركت البرنامج وهي مشهورة، رغم انها لم تكن قد انتجت أي أغنية، ولقيت عروض من شركات إنتاج كبيرة، كان هناك الكثير من الناس في استقبالها.

وعلى صعيد آخر، كشفت زيزي عادل أسباب اعتزالها الفن، مؤكدة انها شعرت بأن هذا الوسط فيه الكثير من الامور المحرمة، ككلمات الأغاني التي تحرك المشاعر، وفيديو الكليب الذي فيه الراقصات والعارضات، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية وما يحدث فيها.