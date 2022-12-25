انت الان تتابع خبر سهر الصايغ تعلن خطوبتها على طبيب أسنان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة المصرية سهر الصايغ عن خطوبتها على طبيب الأسنان صلاح العباسي وهو أستاذ جراحة الفم بـ“القصر العيني“، وذلك في حفل بسيط اقتصر على حضور أفراد عائلة سهر وخطيبها.



وكانت سهر الصايغ قد نشرت صورا لها مع خطيبها صلاح عبر حسابها بموقع ”إنستغرام“، وعلقت قائلة: ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. أسأل الله أن يتم لنا الخير“.



وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئتها عبر ”إنستغرام“، من بينهم أحمد صلاح السعدني، جيسي عبده، هنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين.



واعتمدت سهر الصايغ، فستانا طويلا وبسيطا بتدرجات النود، وطبقت مكياجا ناعما وأحمر شفاه باللون الوردي، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا.