انت الان تتابع خبر نسرين طافش : أنا سأكون الشجرة في هذا العيد - صورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الممثلة السورية نسرين طافش على إنستغرام صوراً بمناسبة عيد الميلاد المجيد .



وكانت طافش قد ظهرت مع شجرة عيد الميلاد، وكتبت معلقة على الصور:(Friday funday... لما بتقرر تحط زينة الشجرة مع ناس بيقدروك كتير ويقرروا يزينوك بدل الشجرة).



وأضافت : (يحضرني قول الشاعر: سوف لن ازين هذا العيد شجرة، سأكون أنا الشجرة وأعلق على نفسي زينتي وأضوائي وأمنياتي (عن نزار قباني).



وفنيا، تنتظر نسرين طافش عرض فيلمها الجديد (أخي فوق الشجرة) بطولة النجم رامز جلال، ومحمد ثروت ودينا محسن ويزو، ومن تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، و المقرر طرحه في السينمات المصرية في موسم إجازة نصف العام.

