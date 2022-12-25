اتفرج- انت الان تتابع خبر نصيحة ياسمين عز للمتزوجات: خافي على جوزك من صاحبتك اللي ملهاش كبير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية ياسمين عز بتوجيه رسالة ونصائح لكل المتزوجات بخصوص التعامل مع صديقاتهم، وأكدت أيضاً على أن كل نصائحها مبنية بشكل على العديد من الأسس الدينية السليمة، والتي تجعلها تحافظ على بيتها.

رسالة ياسمين عز لكل المتزوجات

وتحدثت الإعلامية ياسمين عز أثناء تقديمها برنامجها كلام الناس الذي يبث على قناة أم بي سي مصر الفضائية، قائلة “جوزك لو اتساب مش هيتجاب وبلاش تتريقي عليا لما بقولك صاحبتك هتسرقه منك، إيه موضة تحكي لصاحبتك أسرارك دي؟ أنتوا بتدعوا لدين جديد؟ حرصي على جوزك وأعملي الصح معاه وحاوطي عليه ولو مزنوقة في كلمتين فضفضي له لأنه هيهز راسه وهينسى وبلاش تثقي في صحباتك”.

وتابعت عز قائلة “كلامي دا لكل البنات وأي واحدة صاحبتها سرقت جوزها منها ومش بخصص حد معين، وبقولك أشغلي نفسك بجوزك ومتقوليش أسرارك برا، وصاحبتك اللي بنت أصول ولها كبير وعندها أب يقطم رقبتها ميتخافش منها ودي استثناء لأنها هتخاف إنما فيه صاحبات تانيين بتكلم عنهم”.

الثقة المفرطة في الصديقات

وتابعت قائلة “بلاش الثقة المفرطة في صديقاتك وأنا حذرتكم وقولت لك اعملي حدود للصداقة مع الكل وحياتك مع جوزك متكونش مشاع للجميع، وبقول كدا بناءً على الدين لأن مينفعش حد يختلي بحد وأنتوا بتكئبوني لأني مش بنظر عليكي وشوفنا أنه بيحصل أهو، ولازم تعملي الصح مع جوزك”.