اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أميرة فتحي تتغلب على دلع رانيا يوسف بهذا الظهور المثير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية أميرة فتحي، صورة جديدة لها، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت هند صبري ، خلال تواجدها في أحد مراكز اللياقة البدنية داخل جمهورية مصر العربية مرتدية ملابس رياضية ضيقة للغاية من اللون البينك والمكشوفة من منطقة الصدر ، بالإضافة إلي أنها لم يكن هناك تتكلف في استخدام المكياج ولكنها استخدمت أحمر الشفاة مع ابتسامة جذابة.

وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصورة مثل قمر مصر الأولي في الجمال والاناقه والشياكة والانوثة والرياضة.