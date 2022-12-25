أسعار تذاكر حفل حمادة هلال في رأس السنة بالإمارات.. محضر لكم مفاجآت كتيرة

اتفرج- انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر حفل حمادة هلال في رأس السنة بالإمارات.. محضر لكم مفاجآت كتير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان حمادة هلال بالإعلان عن أنه سوف يحيى حفل رأس السنة بدولة الإمارات، وبالتحديد في إماراة رأس الخيمة، وينتظرها جميع محبيه ممن يريدون الأستماع إليه والإستمتاع بالأغاني الجديدة والقديمة الخاصة به.

سعر حفل حمادة هلال في الإمارات

وحرص الفنان حمادة هلال على الكشف عن موعد حفله في الإمارات من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، قائلاً “كل حبايبي في الإمارات والوطن العربي، انتظروني إن شاء الله يوم 31 ديسمبر، عيد رأس السنة في رأس الخيمة، في منتجع أنافرين الساعة 11:30 مساء، هيبقى حفلة حلوة بيكم بإذن الله”.

وأوضح حساب المنتجع عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” من خلال بوستر خاص به، عن كل تفاصيل حفل حمادة هلال في ليلة رأس السنة، وهو الذي يشمل على العديد من الفقرات، وتم تقسيم سعر تذاكره إلى الفئات الآتية:

499 درهم إماراتي.

1499 درهم إماراي.

3999 درهم إماراتي.

7499 درهم إماراتي.

30 ألف درهم إماراتي