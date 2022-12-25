٥٧٣٥٧ ومليونيرات مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - كتب:- عماد سمير

فى البداية يجب أن نتسأل اين مليونيرات مصر من ممثليين ومطربيين ورياضيين ورجال أعمال من أزمة مستشفى سرطان الأطفال ، التى تم تشيدها بفضل الله ثم تبرعات المصريين وغير المصريين من الأشقاء العرب ،

هذه المستشفى التى أصبحت بمثابة طوق النجاة لمن ابتلاهم الله بهذا المرض فى بداية العمر من الأطفال ، ونحن جميعآ نقر بأنه من المستحيل الاستغناء عن هذا الصرح الكبير ، ولا يخفى على أحد أن هذا الصرح العظيم يمر بأزمة مالية كبيرة ، حيث أن تصريحات مدير مستشفى سرطان الاطفال تدل على عدم استطاعت المستشفى فى الاستمرار أكثر من ستة أشهر تقريبا لكثرة الحالات وقلة الموارد ، بالتزامن مع ارتفاع قيمة علاج الطفل الواحد ، لهذا بتسأل المصريين ، اين مليونيرات مصر !!

من هذه الأزمة وماذا ستفعلون ،

وقد أصبحتم نجوم الشباك فى شتى المجالات بفضل المصريين الذين ساهموا فى بناء ٥٧٣٥٧ بنسبة تعدت ٨٠ ٪ ، الجميع ينتظر منكم رد الجميل لهذا الوطن ، الذى أصبحتم فيه من الصفوة بفضل المصريين بجميع طبقاته ، وقد ضرب المصريين المثل مرارآ وتكرارآ فى مثل هذه الازمات بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وبادروا لإنقاذ حياة الأطفال ، فأين أنتم !!

المصريين لا يريدون منكم الظهور لحثهم على التبرع لأنهم سبقوكم بمسافات طويلة ، بل ينتظرين منكم إنقاذ هذا الصرح الكبير من أجل هؤلاء الأطفال ، ومن المؤكد أن هناك من تحرك سريعآ لإنقاذ حياة هؤلاء الأطفال لكنهم قلة ،

، رسالة للذين يتقاضون الملايين من ممثليين ومطربيين ورياضيين ورجال أعمال وإعلاميين وغيرهم ، هل ستضربون المثل فى حب هذا الوطن ام ستكتفون بالظهور لحث المواطنين على التبرع ،

اخيرآ .

شكرآ شعب مصر العظيم انتم دائما تضربون المثل فى الوطنية والإنسانية .