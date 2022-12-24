طرابلس: منح شيرين أبو عاقلة جائزة حرية الصحافة
منحت اللجنة العليا المنظمة لاحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، جائزة السرايا الحمراء لحرية الصحافة إلى اسم الإعلامية الفلسطينية الراحلة شيرين أبوعاقلة.
وذكرت وسائل الاعلام الليبية ان الإعلان عن منح الجائزة لشيرين أبوعاقلة التي قتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في 11 مايو 2022، جاء في اختتام الاحتفالية المنعقدة بطرابلس اليوم السبت، بحضور رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.
وصدر قرار منح الجائزة بالإجماع تكريما لشيرين أبوعاقلة، لتحمل أول دورة سنوية للجائزة اسم الإعلامية الشهيدة، حسب اللجنة المسؤولة عن التكريم.
واستقبل الدبيبة وزراء وكبار مسؤولي الإعلام بجامعة الدول العربية، عقب اجتماعهم بمجمع قاعات غابة النصر بالعاصمة الليبية طرابلس، ضمن اختتام احتفال طرابلس عاصمة الإعلام العربي
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