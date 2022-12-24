بالفيديو... الأردنية نادية صوالحة تتعرى مجددا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 04:27 مساءً - أثارت الممثلة ومقدمة البرامج البريطانية، الأردنية الأصل، نادية صوالحة، الجدل مجددا بعد نشرها صورة جديدة وهي ترتدي ملابس داخلية مثيرة قرب شجرة عيد الميلاد.

وتجردت صوالحة، مقدمة برنامج "فضفضة نسائية" على قناة "ITV"، من ملابسها على "انستغرام"، حيث نشرت صورتها إلى جانب صورة عارضة أزياء محترفة بجسم ممشوق، في محاكات ساخرة.

وظهرت صوالحة، البالغة من العمر 58 عاما، وهي جالسة على ركبتيها، وتحدق في الأعلى، رافعة يديها كما لو كانت تصلي. وانهالت عليها التعليقات التي تراوحت بين مستنكرين للمشهد وشاكرين للنجمة على الموجات الإيجابية التي أرسلتها لهم، وجلهم يحبون أنفسهم وأجسادهم أيا كان شكلها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بالظهور بملابسها الداخلية فقط، حيث بالعودة إلى صفحتها على "انستغرام" ستجدون العديد من الصور التي تقوم من خلالها بتقليد وضعيات صور شخصيات مشهورة بأجساد جميلة.

وفي وقت سابق، نشرت صوالحة صورها عارية تماما في مسبح، وعلقت: "مستوى جديد كليا حول الثقة بالجسد بالنسبة لي.. لا أستطيع تصديق أني سبحت عارية تماما في بركة السباحة اليوم.. لم يحدث ذلك من قبل".