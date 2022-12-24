شاهد.. ميريام فارس تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جريئة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - شاركت الفنانة ميريام فارس، جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ميريام فارس بإطلالة جذابة جريئة من حفلها مرتدية جمبسوت باللون الأزرق، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

وتألقت ميريام فارس في حفلها الأخير في أربيل بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٢ حيث أدّت باقة من أغانيها كعادتها غنّت اللبناني والمصري والخليجي والعراقي وكرّمت ميريام الجمهور الكردي بغنائها أغنية باللغة الكردية أشعلت بها الأجواء فطغت على الحفلة أجواء الفرح والتقدير.

شاركت ميريام الجمهور بأدائها على المسرح ودعت بعض الحاضرين للصعود على خشبة المسرح للرقص معها، وأنهت ملكة المسرح حفلتها وسط الزغاريد واعدة الجمهور الكردي والعراقي بلقاء قريب.